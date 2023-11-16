18 игроков сборной Афганистана бойкотировали матч против Катара

Матч отборочного этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Катара и Афганистана находился под угрозой срыва.

По информации The Guardian, 18 игроков афганской национальной команды бойкотировали сегодняшнюю встречу из-за обвинений в коррупции. Сообщается, что футболисты просят ФИФА рассмотреть их заявление о том, что высокопоставленные чиновники местной футбольной федерации злоупотребляют средствами, предназначенными для развития футбола в Афганистане.

В итоге, матч второго раунда азиатского отбора завершился со счётом 8:1 в пользу хозяев последнего мундиаля.