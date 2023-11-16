Шомуродов и Шукуров не допустили сенсации: Узбекистан пропустил первым, но увёз волевую победу из Туркменистана

Сборные Узбекистана и Туркменистана встретились в рамках отборочного этапа на чемпионат мира. Матч первого тура квалификации состоялся 16 ноября на стадионе «Ашхабад».

Только стартует длительный отбор на чемпионат мира для азиатских сборных. Точнее, команды с низшим рейтингом уже преодолели первый этап, а на втором уже подключаются гранды. Схема довольно стандартна, сборные разбиты на группы по четыре участника – два победителя проходят в третий этап, остальные выбывают в Кубок Азии. Сборной Узбекистана достался квартет с Ираном, Гонконгом и Туркменистаном. Именно с последними и предстояло начать.

Гости к матчу подходили явным фаворитом. В основе Сречко Катанец выпустил сразу несколько футболистов, знакомых российскому зрителю: Рустан Ашурматов из «Рубина», Остон Урунов, Элдор Шомурдов. На скамейке запасных остался Аббос Файзуллаев, представляющий ЦСКА. Узбекистан не только на бумаге выглядел сильнее, гости и на поле захватили инициативу, постепенно раскачивая оборону соперника.

Вот только раскачка была слишком постепенная. Очень низкие скорости и постоянные забросы позволяли Туркменистану навязывать борьбу на флангах и довольно легко подавлять набеги соперника. На фланге активничал Тургунбаев, Урунов постоянно грузил на Шомуродова, много борьбы было на подступах к штрафной площади, но даже в опасные подходы это не выливалось. Узбекистан нанёс пять ударов за тайм, ни разу толком не потревожив Джапарова. А вот Туркменистан удивил.

Хозяева весь тайм терпели и отсиживались в обороне, чтобы больно ужалить на 44-й минуте. По сути, первая толковая атака, в которой справа прорвался Аннадурдыев, покативший поперёк на Дурдыева, стала голевой. Мейлис решился на удар метров с 25 и застал врасплох голкипера, попав точно в ближний угол – 1:0. Естественно, гостей такой ход матча не устраивал. Они взялись за дело уже после перерыва.

Но опять же, простого давления было больше, чем осмысленных комбинаций. Однако и этого хватило на этот раз. На исходе часа игры Шомуродов ускорился по флангу, ворвался на скорости в штрафную площадь и прострелил в центр на Шукурова, который с лету в касание пробил в касание – 1:1. За мгновение до гола, кстати, появился на поле Файзуллаев, а покинул поле Урунов. Ну а в звании героя матча утвердился Отабек Шукуров.

В концовке матча он оформил дубль, принеся Узбекистану волевую победу. И опять максимум для гола сделал Элдор Шомуродов. Он перехватил мяч на чужой половине поля, осмотрелся и выдал вразрез на Шукурова. Отабек мяч укрыл и с разворота пробил в угол – 1:2. А окончательный счёт Узбекистан установил уже в компенсированное время. И наконец отличился сам Шомуродов. Теперь уже Шукуров идеальным пасом запустил в прорыв Элдора, тот выскочил один на один с голкипером и отправил мяч точно между ног Джапарову – 1:3.

Волевая победа сборной Узбекистана, создали которую Шомуродов и Шукуров. Сенсации не случилось.