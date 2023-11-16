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​Дзанетти ответил, может ли Месси сыграть на чемпионате мира - 2026

16 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Дзанетти ответил на вопрос, можно ли убедить Лионеля Месси выступить на чемпионате мира в 2026 году.

«Я один из тех, кто считает, что нужно жить настоящим. Если Месси будет чувствовать себя так же, как и сейчас, то он может захотеть выступить ещё на одном чемпионате мира. Главное, чтобы он чувствовал себя комфортно и сохранял желание конкурировать», - сказал Дзанетти Tyc Sports.

Напомним, что в конце прошлого года сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе стала чемпионом мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

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Лионель Месси Хавьер Дзанетти Сборная Аргентины ещё теги
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