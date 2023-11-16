Глебов: «Хотел бы сыграть против Испании или Германии»

Хавбек сборной России и «Ростова» Данил Глебов рассказал, против каких национальных команд хотел бы провести матч.

«Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия - они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

20 ноября сборная России проведет очередной товарищеский поединок в этом году. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Кубы. Спарринг пройдет на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по мск.