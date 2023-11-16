Игрок «Зенита» Мостовой - о переходе РФС в Азию: «Надо подождать Европу»

Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что думает по поводу потенциального перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Надо подождать Европу. Поначалу думал, что можно в Азию. Но потом мысль - если уйдем, то не вернемся», - рассказал полузащитник в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных футбольных турнирах.

20 ноября национальная команда проведет очередной товарищеский поединок. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет сборная Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.