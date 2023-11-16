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Кафанов: «Не уверен, что России разрешат играть в Азии»

16 Ноября 2023 • 10:47 Комментировать

Тренер голкиперов национальной сборной России Виталий Кафанов высказался касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не уверен, что нам там разрешат там играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных матчей совместным решением ФИФА и УЕФА.

20 ноября сборная России сыграет товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Поединок состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Переход РФС в АФК
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