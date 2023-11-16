Рыжиков: «Смысл в сборной России есть, матчи нужны»

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о сборной России, которая из-за международного бана вынуждена проводить только товарищеские матчи.

«Смысл есть. Это же национальная сборная. Это люди, которые представляют наш флаг, гимн и страну. Сыграли хороший матч с Камеруном. Матчи нужны», - передает слова Рыжикова «Чемпионат».

В последнем поединке сборная России сыграла вничью с национальной командой Кении со счетом 2:2. Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут против Кубы. Спарринг состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября, начало – 19:30 мск.