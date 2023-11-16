Карпин заявил о желании сыграть против Германии, Франции или Испании

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках своей команды в товарищеских играх. Ближайший матч россияне проведут против Кубы.

«Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании. С тем же Камеруном играть интереснее, нежели с Кубой или Кенией. Это если говорить правду. Играем с теми, с кем сейчас возможно», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.

Контрольный поединок сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем спарринге подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Кении (2:2).