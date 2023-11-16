Сборная Бельгии обыграла сербов благодаря голу на второй минуте

Сборные Бельгии и Сербии провели товарищеский матч в среду. Уже на второй минуте хозяева перехватили неудачный пас защитника назад, и Янник Карраско после удачного для себя отскока от линии штрафной поразил пустые ворота. Лои Опенда мог удваивать счет, но его удар ногой парировал голкипер. Филип Джуричич в ответ с линии штрафной низом попал в правую штангу. Тут же новый выход Опенда на ворота, и кипер выручил, сократив угол обстрела. После перерыва Оливье Деман из пределов штрафной метил в ближний угол, и вратарь ногой отбил в который раз. Напоследок Джуричич запустил мяч в перекладину.

1:0, бельгийцы сильнее соперника в товарищеском матче.