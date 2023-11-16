Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сборная Бельгии обыграла сербов благодаря голу на второй минуте

16 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать
Бельгия
1:0
Сербия
окончен

Сборные Бельгии и Сербии провели товарищеский матч в среду. Уже на второй минуте хозяева перехватили неудачный пас защитника назад, и Янник Карраско после удачного для себя отскока от линии штрафной поразил пустые ворота. Лои Опенда мог удваивать счет, но его удар ногой парировал голкипер. Филип Джуричич в ответ с линии штрафной низом попал в правую штангу. Тут же новый выход Опенда на ворота, и кипер выручил, сократив угол обстрела. После перерыва Оливье Деман из пределов штрафной метил в ближний угол, и вратарь ногой отбил в который раз. Напоследок Джуричич запустил мяч в перекладину.

1:0, бельгийцы сильнее соперника в товарищеском матче.

Протокол игры  
Бельгия1:0Сербия
(1:0) Карраско Янник2'  
Селс МатцДебаст ЗеноАль-Дахиль АминТеате Артур 46' (Фас Ваут ( 46') Деман Оливье 77' (Кастань Тимоти ( 77') Вермирен АртурМангаля Орель 46' (Вранкс Астер ( 46') Тилеманс ЮриБакайоко Жоан 46' (Лукебакио Доди ( 46') Опенда Лои 67' (Троссар Леандро ( 67') Карраско Янник 67' (Бачуайи Миши ( 67')
Запасные: Камински ТомасСпилеерс ЙорнеДоку ЖеремиВертонген ЯнКастельс Коэн
Райкович ПредрагГудель НеманьяВелькович Милош 67' (Митрович Александар ( 67') Павлович СтрахиньяРадоньич Неманья 71' (Живкович Андрия ( 71') Младенович Филип 46' (Костич Филип ( 46') Максимович НеманьяГруйич Марко 46' (Лукич Саша ( 46') Самарджич Лазар 67' (Тадич Душан ( 67') Джуричич ФилипВлахович Душан 67' (Миленкович Никола ( 67')
Запасные: Эракович СтрахиньяИлич ИванСтанкович ФилипМилинкович-Савич ВаняРачич Урош
15 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборные Бельгии

Новости по матчу

15 Ноября
22:18
Влахович выйдет в старте сборной Сербии на матч с бельгийцами
22:04
Карраско и Тилеманс – в основе сборной Бельгии на матч против Сербии
00:10
Бельгия — Сербия: прогноз и ставка на товарищеский матч — 15 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.11.23 в 23:00
Боливия Боливия
Перу Перу
2.36 3.45 3.15
Видео
17.11.23 в 01:00
Венесуэла Венесуэла
Эквадор Эквадор
3.10 3.35 2.43
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
00:37 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бельгии обыграла сербов благодаря голу на второй минуте
15 Ноября
22:53 · Чемпионат мира 2026
Нагучев: «Головин заслуживает быть капитаном сборной России»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Аргентины назвал причину отсутствия Гарначо
20:52 · Чемпионат мира 2026
Червиченко: «Матч с Кубой – как мёртвому припарка»
20:49 · Чемпионат мира 2026
​В сборной Кубы не обижаются на Карпина
19:27 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, могут ли Селихов и Максименко попасть в сборную России
19:19 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, почему на сбор поехал Нигматуллин, а не Лещук
18:56 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Игроки «Факела» пока не дотягивают до уровня сборной»
18:43 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, почему Хайкин не вызывается в сборную России
18:18 · Чемпионат мира 2026
​Карпин высказался о восьмом «Золотом мяче» Месси
18:05 · Чемпионат мира 2026
​Карпин: «Сборная России всегда играет на победу»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:50 · Чемпионат мира 2026
​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
Все новости
Рекомендуем