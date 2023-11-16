Сборная Бельгии обыграла сербов благодаря голу на второй минуте

Сборные Бельгии и Сербии провели товарищеский матч в среду. Уже на второй минуте хозяева перехватили неудачный пас защитника назад, и Янник Карраско после удачного для себя отскока от линии штрафной поразил пустые ворота. Лои Опенда мог удваивать счет, но его удар ногой парировал голкипер. Филип Джуричич в ответ с линии штрафной низом попал в правую штангу. Тут же новый выход Опенда на ворота, и кипер выручил, сократив угол обстрела. После перерыва Оливье Деман из пределов штрафной метил в ближний угол, и вратарь ногой отбил в который раз. Напоследок Джуричич запустил мяч в перекладину.
1:0, бельгийцы сильнее соперника в товарищеском матче.
Протокол игры
|(1:0) Карраско Янник2'
Селс Матц•Дебаст Зено•Аль-Дахиль Амин•Теате Артур46' (Фас Ваут (46') •Деман Оливье77' (Кастань Тимоти (77') •Вермирен Артур•Мангаля Орель46' (Вранкс Астер (46') •Тилеманс Юри•Бакайоко Жоан46' (Лукебакио Доди (46') •Опенда Лои67' (Троссар Леандро (67') •Карраско Янник67' (Бачуайи Миши (67')
Райкович Предраг•Гудель Неманья•Велькович Милош67' (Митрович Александар (67') •Павлович Страхинья•Радоньич Неманья71' (Живкович Андрия (71') •Младенович Филип46' (Костич Филип (46') •Максимович Неманья•Груйич Марко46' (Лукич Саша (46') •Самарджич Лазар67' (Тадич Душан (67') •Джуричич Филип•Влахович Душан67' (Миленкович Никола (67')
15 ноября.
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