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Нагучев: «Головин заслуживает быть капитаном сборной России»

15 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать

Телекомментатор Роман Нагучев высказался об Александре Головине как о лидере сборной России. По мнению Романа, Головин заслуживает получить капитанскую повязку в грядущей игре против команды Кубы.

«Головин работоспособен, может прикрыть любого игрока в обороне и атаке. У Саши все в порядке с лидерскими качествами, он спокоен: играет против Килиана Мбаппе, тренируется с партнерами очень высокого уровня», - говорит Нагучев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Головин, как и его партнёр по французской Лиге 1 Далер Кузяев сейчас находятся на ноябрьском сборе команды России. Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.

Головин уступил Мбаппе звание лучшего в Лиге 1 в октябре 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин Роман Нагучев ещё теги
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