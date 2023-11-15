Нагучев: «Головин заслуживает быть капитаном сборной России»

Телекомментатор Роман Нагучев высказался об Александре Головине как о лидере сборной России. По мнению Романа, Головин заслуживает получить капитанскую повязку в грядущей игре против команды Кубы.

«Головин работоспособен, может прикрыть любого игрока в обороне и атаке. У Саши все в порядке с лидерскими качествами, он спокоен: играет против Килиана Мбаппе, тренируется с партнерами очень высокого уровня», - говорит Нагучев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Головин, как и его партнёр по французской Лиге 1 Далер Кузяев сейчас находятся на ноябрьском сборе команды России. Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.

Головин уступил Мбаппе звание лучшего в Лиге 1 в октябре