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Червиченко: «Матч с Кубой – как мёртвому припарка»

15 Ноября 2023 • 20:52 Комментировать

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко со скепсисом отнёсся к грядущему матчу сборной России против команды Кубы – он не видит в нём смысла.

«Все эти матчи сейчас – как мёртвому припарка, высосанные из пальца соперники. Это бесполезно. Только игроки от чемпионата отрываются», - говорит Червиченко для Rusfootball.

Как поясняет Червиченко, разумнее было бы провести вместо этого товарищеского матча и сбора национальной команды тур РПЛ или Кубка России.

«Чтобы потом меньше играть на заснеженных полях», - аргументирует эксперт.

Напомним, что игроки сборных России и Кубы выйдут на газон «Волгоград Арены» в грядущий понедельник, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Червиченко сборная Кубы ещё теги
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