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Стипиди: «Лунёв уже отыгранный, зачем его вызывали в сборную России?» эксклюзив

15 Ноября 2023 • 19:15 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы 32-летнего вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, исключённого из состава сборной России из-за травмы.

- Лунёв не играет в России уже два-три года. В Германии он не играл, потом в Азербайджан поехал. О нём уже давно пора забыть, он отыгранный. Если бы Лунёв был нужен «Зениту», его бы не отпустили оттуда. Для чего его сейчас вызывали в сборную? У нас что, нет вратарей, что ли? У нас целая обойма молодых вратарей, практически во всех командах чемпионата они сильные. Но Песьяков в их число не входит.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Сборная России Андрей Лунёв Павел Стипиди ещё теги
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