Как завершился единственный в истории матч между отечественной сборной и командой Кубы

В понедельник сборная России проведёт очередной товарищеский матч и сразится с командой Кубы. Это будет первая встреча в истории, однако в эпоху существования СССР наши футболисты однажды уже встречались с кубинцами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает ту встречу.

Как и сейчас, Куба стала соперником, когда другие не хотели с нами играть

Отечественные футболисты встречались с кубинскими однажды – в 1980 году. Тогда Москва принимала летние Олимпийские игры, и одним из участников футбольного турнира стала как раз команда из Центральной Америки. При этом изначально кубинцы не должны были принимать участия в соревнованиях.

Как известно, московскую Олимпиаду бойкотировали многие страны по политическим причинам. Поэтому в футбольном турнире не сыграли семь сборных, которые прошли отбор: Гана, Египет, Малайзия, Иран, США, Аргентина, Норвегия. Их заменили Нигерия, Замбия, Ирак, Сирия, Куба, Венесуэла, Финляндия. Для команды с Острова свободы это было второе и пока последнее участие на футбольном турнире Олимпиады. За четыре года до турнира в Москве кубинцы ездили в Монреаль, где сыграли вничью с Польшей (0:0) и проиграли Ирану (0:1).

Обстоятельства встречи

Сборная Кубы при жеребьёвке попала в группу А, где также оказались команды СССР, Венесуэлы и Замбии. Очный матч между нашими командами был запланирован на последней тур. Групповой турнир сложился так, что к этой игре и советские футболисты, и кубинские подошли в ранге участников плей-офф, одержав по две победы.

Наша команда сначала разгромила Венесуэлу 4:0, а потом разобралась с Замбией 3:1. Кубинцы, в свою очередь, сначала одолели африканцев (1:0), а затем вырвали победу у южноамериканцев 2:1. В итоге в третьем туре разыгрывалось лишь первое место в квартете.

СССР уничтожил Кубу

Матч проходил на московской арене «Динамо», хотя две предыдущие встречи советские футболисты провели в «Лужниках», которые тогда назывались «Центральный стадион имени В. И. Ленина». Исход матча был предрешён уже в первые полчаса игры, когда Сергей Андреев оформил дубль, а Олег Романцев забил третий мяч. Кстати, для будущего прославленного наставника тот гол остался единственным в майке национальной сборной.

До перерыва счёт до неприличного довели Сергей Шавло и всё тот же Сергей Андреев, который таким образом оформил хет-трик. После перерыва «избиение» кубинцев продолжилось. Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов установили окончательный счёт – 8:0.

В прессе по итогам того матча писали, что кубинцы неплохо начали поединок, но, быстро пропустив, решили поберечь силы для четвертьфинала, понимая, что обыграть команду СССР было уже нереально. В свою очередь советские футболисты, на которых не давил результат, наоборот, действовали в своё удовольствие, проводя красивые комбинации. Учитывая, как легко складывался матч, во втором тайме наставник команды Константин Бесков даже заменил основного вратаря Рината Дасаева на Владимира Пильгуя, который провёл последние 26 минут на поле. Для него это была единственная встреча на московской Олимпиаде.

Крупная победа не принесла СССР счастья

В отсутствие многих других сборных именно сборная СССР была фаворитом олимпийского футбольного турнира. В четвертьфинале наши футболисты продолжили победную поступь, скромно обыграв Кувейт со счётом 2:1. Однако в полуфинале в «Лужниках» советская команда неожиданно проиграла ГДР, пропустив единственный мяч на 16-й минуте. Зато сборная СССР смогла в третий раз подряд выиграть бронзовые медали Олимпиады.

Правда, команда Восточной Германии олимпийский турнир выиграть не смогла, уступив в финале Чехословакии 0:1. По пути к триумфу в четвертьфинале эта команда как раз и выбила кубинцев, разгромив их со счётом 3:0.

Роман Андреев