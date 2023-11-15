Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Как завершился единственный в истории матч между отечественной сборной и командой Кубы

15 Ноября 2023 • 17:44 Комментировать

В понедельник сборная России проведёт очередной товарищеский матч и сразится с командой Кубы. Это будет первая встреча в истории, однако в эпоху существования СССР наши футболисты однажды уже встречались с кубинцами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает ту встречу.

Как и сейчас, Куба стала соперником, когда другие не хотели с нами играть

Отечественные футболисты встречались с кубинскими однажды – в 1980 году. Тогда Москва принимала летние Олимпийские игры, и одним из участников футбольного турнира стала как раз команда из Центральной Америки. При этом изначально кубинцы не должны были принимать участия в соревнованиях.

Как известно, московскую Олимпиаду бойкотировали многие страны по политическим причинам. Поэтому в футбольном турнире не сыграли семь сборных, которые прошли отбор: Гана, Египет, Малайзия, Иран, США, Аргентина, Норвегия. Их заменили Нигерия, Замбия, Ирак, Сирия, Куба, Венесуэла, Финляндия. Для команды с Острова свободы это было второе и пока последнее участие на футбольном турнире Олимпиады. За четыре года до турнира в Москве кубинцы ездили в Монреаль, где сыграли вничью с Польшей (0:0) и проиграли Ирану (0:1).

Обстоятельства встречи

Сборная Кубы при жеребьёвке попала в группу А, где также оказались команды СССР, Венесуэлы и Замбии. Очный матч между нашими командами был запланирован на последней тур. Групповой турнир сложился так, что к этой игре и советские футболисты, и кубинские подошли в ранге участников плей-офф, одержав по две победы.

Наша команда сначала разгромила Венесуэлу 4:0, а потом разобралась с Замбией 3:1. Кубинцы, в свою очередь, сначала одолели африканцев (1:0), а затем вырвали победу у южноамериканцев 2:1. В итоге в третьем туре разыгрывалось лишь первое место в квартете.

СССР уничтожил Кубу

Матч проходил на московской арене «Динамо», хотя две предыдущие встречи советские футболисты провели в «Лужниках», которые тогда назывались «Центральный стадион имени В. И. Ленина». Исход матча был предрешён уже в первые полчаса игры, когда Сергей Андреев оформил дубль, а Олег Романцев забил третий мяч. Кстати, для будущего прославленного наставника тот гол остался единственным в майке национальной сборной.

До перерыва счёт до неприличного довели Сергей Шавло и всё тот же Сергей Андреев, который таким образом оформил хет-трик. После перерыва «избиение» кубинцев продолжилось. Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов установили окончательный счёт – 8:0.

В прессе по итогам того матча писали, что кубинцы неплохо начали поединок, но, быстро пропустив, решили поберечь силы для четвертьфинала, понимая, что обыграть команду СССР было уже нереально. В свою очередь советские футболисты, на которых не давил результат, наоборот, действовали в своё удовольствие, проводя красивые комбинации. Учитывая, как легко складывался матч, во втором тайме наставник команды Константин Бесков даже заменил основного вратаря Рината Дасаева на Владимира Пильгуя, который провёл последние 26 минут на поле. Для него это была единственная встреча на московской Олимпиаде.

Крупная победа не принесла СССР счастья

В отсутствие многих других сборных именно сборная СССР была фаворитом олимпийского футбольного турнира. В четвертьфинале наши футболисты продолжили победную поступь, скромно обыграв Кувейт со счётом 2:1. Однако в полуфинале в «Лужниках» советская команда неожиданно проиграла ГДР, пропустив единственный мяч на 16-й минуте. Зато сборная СССР смогла в третий раз подряд выиграть бронзовые медали Олимпиады.

Правда, команда Восточной Германии олимпийский турнир выиграть не смогла, уступив в финале Чехословакии 0:1. По пути к триумфу в четвертьфинале эта команда как раз и выбила кубинцев, разгромив их со счётом 3:0.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы ЧМ-2026 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
18:18 · Чемпионат мира 2026
​Карпин высказался о восьмом «Золотом мяче» Месси
18:05 · Чемпионат мира 2026
​Карпин: «Сборная России всегда играет на победу»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:50 · Чемпионат мира 2026
​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов не ждёт «новых Акинфеевых» в ближайшие годы
15:32 · Чемпионат мира 2026
​Матч Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА
15:09 · Чемпионат мира 2026
​Карпин оценил 2023 год для сборной России
15:04 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Я не понимаю, как использовать Игнатова»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России
13:46 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Ничего не знаю о сборной Кубы»
10:11 · Чемпионат мира 2026
Футболист сборной Кубы: «Буду рад посетить Россию и сыграть на арене ЧМ-2018»
09:33 · Чемпионат мира 2026
Сычёв оценил идею проведения матча Россия - Куба в Волгограде
09:11 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной Кубы: «Против России будет красивый матч»
Все новости
Рекомендуем