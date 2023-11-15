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Мостовой: «Ничего не знаю о сборной Кубы»

15 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» и национальной команды России Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском поединке против сборной Кубы.

«Ничего не знаю о сборной Кубы. Немного разобрали сегодня тактику. Но глобально не знаю игроков. Я много пропустил, но уже чувствую себя нормально. Спасибо за вызов и доверие», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что контрольная встреча между сборными России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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