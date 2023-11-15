Футболист сборной Кубы: «Буду рад посетить Россию и сыграть на арене ЧМ-2018»

Защитник национальной команды Кубы Карлос Васкес Фернандес высказался относительно поездки в Россию.

«Я никогда раньше не был в России. Буду очень рад посетить вашу страну и лучше познакомиться с российским футболом. Надеюсь выступить на арене ЧМ-2018 в Волгограде», - рассказал вице-капитан сборной в беседе с журналистом «Чемпионата».

Товарищеская игра сборных России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе в Волгограде. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

В октябре Россия сыграла два товарищеских матча – против сборных Камеруна (1:0) и Кении (2:2).