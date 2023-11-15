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Сычёв оценил идею проведения матча Россия - Куба в Волгограде

15 Ноября 2023 • 09:33 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказал мнение о проведении товарищеского поединка против национальной команды Кубы на стадионе в Волгограде.

«Когда сборная приезжает в такие города, как Волгоград, Екатеринбург, это даёт огромный толчок, возрастает интерес к футболу. Это сильно популяризирует футбол для молодого поколения», - поделился мыслями Дмитрий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контрольный матч Россия – Куба состоится 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с кенийцами со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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