Сычёв оценил идею проведения матча Россия - Куба в Волгограде

Экс-нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказал мнение о проведении товарищеского поединка против национальной команды Кубы на стадионе в Волгограде.

«Когда сборная приезжает в такие города, как Волгоград, Екатеринбург, это даёт огромный толчок, возрастает интерес к футболу. Это сильно популяризирует футбол для молодого поколения», - поделился мыслями Дмитрий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контрольный матч Россия – Куба состоится 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с кенийцами со счетом 2:2.