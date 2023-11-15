Игрок сборной Кубы: «Против России будет красивый матч»

Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес дал очередной комментарий касательно товарищеской встречи с национальной командой России.

«Для нас матч с командой России очень приятен и почётен - ведь нам предстоит встреча с большой сборной. Это прекрасная возможность оценить себя. Это будет красивый матч», - передает слова кубинского футболиста «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Последний матч Россия сыграла против Кении. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.