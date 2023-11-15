Вице-капитан сборной Кубы назвал двух самых опасных игроков команды России

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал лучших, по его мнению, футболистов в составе национальной команды России.

«Видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», - передает слова защитника «Чемпионат».

Товарищеский матч между Россией и Кубой состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Начало противостояния запланировано в 19:30 по московскому времени.

Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели в октябре с Кенией. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.