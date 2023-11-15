Игрок сборной Кубы: «У России всегда была сборная с громадным потенциалом»

Защитник сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес пообщался с представителями СМИ в преддверии товарищеской встречи против национальной команды России.

«У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой», - передает слова кубинского футболиста «Чемпионат».

Товарищеский поединок сборных России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.

В минувшем месяце команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) и расписала ничью с Кенией – 2:2.