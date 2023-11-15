Тальяфико рассказал, при каком условии Месси сыграет на ЧМ-2026

Левый защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился мнением о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

По словам 31-летнего футболиста, успехи со сборной лишь мотивируют Месси не останавливаться.

«Что должно произойти, чтобы Лео сыграл на чемпионате мира в 2026 году? Мы должны выиграть Кубок Америки – 2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки», – приводит Inter Miami News Hub высказывания Николаса Тальяфико.

Отметим, что в 2026 году Лионелю Месси исполнится 39 лет.