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Сборная Кубы прилетит в Волгоград 17 ноября

14 Ноября 2023 • 21:01 Комментировать

По обновлённой информации национальная сборная Кубы прилетит в Волгоград для подготовки к матчу со сборной России 17 ноября.

«16 ноября прилетит в Москву, а на следующий день отправится в Волгоград. С логистикой нет никаких проблем», - сказал «РИА Новости» Рауль Эрнандес Лима, глава пресс-службы кубинской сборной.

Напомним, что 20 ноября, а это грядущий понедельник, кубинцев ожидает матч с россиянами на 45-тысячной домашней арене «Ротора» - «Волгоград Арене». Сборная России же прибудет в Волгоград на день позже кубинцев – 18 ноября.

Ранее сообщалось, сколько уже билетов продано на товарищескую игру.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Кубы Рауль Эрнандес Лима
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