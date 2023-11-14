Сборная Кубы прилетит в Волгоград 17 ноября

По обновлённой информации национальная сборная Кубы прилетит в Волгоград для подготовки к матчу со сборной России 17 ноября.

«16 ноября прилетит в Москву, а на следующий день отправится в Волгоград. С логистикой нет никаких проблем», - сказал «РИА Новости» Рауль Эрнандес Лима, глава пресс-службы кубинской сборной.

Напомним, что 20 ноября, а это грядущий понедельник, кубинцев ожидает матч с россиянами на 45-тысячной домашней арене «Ротора» - «Волгоград Арене». Сборная России же прибудет в Волгоград на день позже кубинцев – 18 ноября.

Ранее сообщалось, сколько уже билетов продано на товарищескую игру.