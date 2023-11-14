​Суарес обсудил с Месси своё возвращение в сборную Уругвая

Луис Суарес получил вызов в сборную Уругвая на ноябрьский сбор. Для опытного нападающего это первый вызов в национальную команду с чемпионата мира – 2022. По словам Суареса, на днях он общался на эту тему с Лионелем Месси.

«Да, мы говорили с Лео. Он часто спрашивал меня о сборной, и теперь я рад вызову и возможности встретиться с другом, это очень приятно», - сказал Суарес ESPN.

В ночь с четверга на пятницу Лионель Месси и Луис Суарес пересекутся в отборочном матче между сборными Аргентины и Уругвая.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Суареса с «Интер Майами», за который Месси играет с лета.