Федерико Вальверде: «Как остановить Месси? Я не знаю»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.

Уже 17 ноября уругвайская национальная команда проведёт выездной матч против сборной Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

У Федерико Вальверде – одного из лидеров сборной Уругвая – спросили о том, как противостоять действующему обладателю «Золотого мяча», на что у хавбека не нашлось ответа: «Как остановить Месси? Я не знаю. Мне никогда это не удавалось», – приводит испанские СМИ слова футболиста «Реала».