Вальверде – о вызове Суареса в сборную Уругвая: «Луис – кумир для всех нас»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал возвращение Луиса Суареса в сборную Уругвая.

36-летний форвард показывает впечатляющую игру в бразильском «Гремио», за что удостоился приглашения в ряды национальной уругвайской команды на ноябрьские матчи.

«Я рад, что Луис будет с нами. Я считаю его настоящим эталоном, звездой, кумиром для всех уругвайцев. Я всегда буду благодарен ему за помощь, которую он мне оказал, и за ценности, которые я перенял у него», – цитируют испанские СМИ хавбека мадридского «Реала».

17 ноября сборная Уругвая сыграет на выезде против Аргентины, а спустя пять дней примет на своём поле соперников из Боливии.