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Вальверде – о вызове Суареса в сборную Уругвая: «Луис – кумир для всех нас»

13 Ноября 2023 • 22:55 Комментировать
Аргентина
...
Уругвай
17.11 03:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал возвращение Луиса Суареса в сборную Уругвая.

36-летний форвард показывает впечатляющую игру в бразильском «Гремио», за что удостоился приглашения в ряды национальной уругвайской команды на ноябрьские матчи.

«Я рад, что Луис будет с нами. Я считаю его настоящим эталоном, звездой, кумиром для всех уругвайцев. Я всегда буду благодарен ему за помощь, которую он мне оказал, и за ценности, которые я перенял у него», – цитируют испанские СМИ хавбека мадридского «Реала».

17 ноября сборная Уругвая сыграет на выезде против Аргентины, а спустя пять дней примет на своём поле соперников из Боливии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гремио Луис Суарес Сборная Уругвая Федерико Вальверде ещё теги

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