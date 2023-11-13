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Чемпионат мира 2026

​Суарес вызван в сборную Уругвая

13 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать

В понедельник был обнародован список игроков, вызванных в сборную Уругвая на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира – 2026. Стоит отметить, что вызов получил и 36-летний нападающий Луис Суарес, который сейчас на клубном уровне представляет бразильский «Гремио».

Также в сборную Уругвая вызваны такие известные футболисты, как Рональд Араухо, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри, Дарвин Нуньес и другие.

В ноябре сборная Уругвая проведёт отборочные матчи против Аргентины и Боливии. В четырёх прошедших турах отбора уругвайская команда набрала семь очков.

Главным тренером национальной сборной Уругвая является Марсело Бьелса. 

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Луис Суарес Сборная Уругвая Федерико Вальверде ещё теги
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