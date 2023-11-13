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Стало известно, сколько продано билетов матч России и Кубы

13 Ноября 2023 • 12:44 Комментировать

В РФС сообщили, сколько билетов реализовано на товарищеский поединок между сборными России и Кубы.

«На данный момент на матч Россия - Куба продано более 15 тысяч билетов», - передает информацию «РИА Новости».

Контрольная встреча России против Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в минувшем месяце команда Валерия Карпина сыграла два товарищеских матча. Сборная России отпраздновала минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0 и расписала результативную ничью с кенийцами (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы
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