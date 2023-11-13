В сборной Кубы объяснили, почему решили сыграть с Россией

В пресс-службе сборной Кубы высказались о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды России.

«Сборная России - отличная команда, она занимает очень хорошую позицию в рейтинге ФИФА. Для нас выгодно встретиться с таким соперником, как Россия. Это интересно для наших игроков», - приводит слова представителей сборной Кубы ТАСС.

Товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В октябре подопечные Валерия Карпина провели два спарринга. Россияне победили Камерун (1:0) и расписали мировую с Кенией (2:2).