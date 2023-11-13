Стало известно, когда сборная Кубы прилетит в Россию

Стало известно, когда в Россию прибудут футболисты сборной Кубы для проведения товарищеского поединка. Об этом рассказали представители национальной команды.

«Команда должна прибыть в Россию после 16-го числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после долгой поездки», - приводит слова пресс-службы сборной Кубы ТАСС.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября, начало – в 19:30 по московскому времени. Последний поединок россияне провели против Кении. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.