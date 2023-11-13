Гафин - о поединке России против Кубы: «Сборной нужно играть»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Не думаю, что мне правильно комментировать выбор соперника. Но сборной нужно играть, выбирать каких-то соперников. Могу предположить, что для руководства РФС это сложная задача», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе в Волгограде. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией (2:2).