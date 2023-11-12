Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Месси опубликовал фото после возвращения в Аргентину фото

12 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать

Звёздный нападающий Лионель Месси опубликовал снимок в социальных сетях. Футболист позировал на фоне огромной фотографии, сделанной во время празднования после победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Всегда счастлив возвращаться», - так подписал фотографию Месси, добавив флаг Аргентины.

В ноябре сборная Аргентины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. Сначала «альбиселесте» сыграют против Уругвая, а затем – против Бразилии.

Напомним, что в декабре 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
22:44 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль — о Карпине: я никогда не видел, чтобы тренер клуба тренировал и сборную
21:45 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о том, что игроки «Динамо» не вызваны в сборную России
21:31 · Чемпионат мира 2026
​Месси опубликовал фото после возвращения в Аргентину фото
18:22 · Россия. Премьер-лига
Александров — о Нигматуллине: Он является одним из лучших вратарей России
14:01 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может сыграть с Беларусью – идут переговоры
13:20 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Мне был бы интересен матч с Кубой»
11 Ноября
08:20 · Чемпионат мира 2026
Месси и ди Мария получили вызов в сборную Аргентины
10 Ноября
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса отреагировал на непопадание Вильмара в сборную
17:23 · Азербайджан
​Лунёв не поедет в сборную России – известен диагноз вратаря
15:16 · Чемпионат мира 2026
Сборная России не будет вызывать вратаря вместо травмированного Лунёва
14:21 · Азербайджан
​Лунёв наверняка пропустит сбор сборной России
12:59 · Чемпионат мира 2026
На матч России и Кубы реализовано 12 тысяч билетов
12:38 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Сборная России - личная игрушка Карпина»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста из РПЛ вызваны в сборную Колумбии
Все новости
Рекомендуем