Звёздный нападающий Лионель Месси опубликовал снимок в социальных сетях. Футболист позировал на фоне огромной фотографии, сделанной во время празднования после победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Всегда счастлив возвращаться», - так подписал фотографию Месси, добавив флаг Аргентины.

В ноябре сборная Аргентины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. Сначала «альбиселесте» сыграют против Уругвая, а затем – против Бразилии.

Напомним, что в декабре 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.