Сборная России может сыграть с Беларусью – идут переговоры

В обозримом будущем сборная России может провести товарищеский матч против Беларуси. В настоящий момент идут переговоры на этот счёт, о чём рассказал Андрей Василевич – заместитель председателя Белорусской федерации футбола. При этом, по его словам, договорённости на сегодняшний день нет.

«Пока предварительной договорённости нет, есть только обсуждение. Предварительную договорённость я расцениваю так: когда мы обменяемся официальными письмами, согласуем, зарезервируем некое окно. Но пока этого нет», - цитирует Василевича ТАСС.

Василевич отметил, что сборная Беларуси пока не знает календарь на Лигу наций, и будет отталкиваться от этого. Также функционер сказал, что белорусы хотели бы провести игру с россиянами в Минске. При этом Василевич не исключил возможность проведения матча в России.

Как известно, в условиях санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.