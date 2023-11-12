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Сборная России может сыграть с Беларусью – идут переговоры

12 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать

В обозримом будущем сборная России может провести товарищеский матч против Беларуси. В настоящий момент идут переговоры на этот счёт, о чём рассказал Андрей Василевич – заместитель председателя Белорусской федерации футбола. При этом, по его словам, договорённости на сегодняшний день нет.

«Пока предварительной договорённости нет, есть только обсуждение. Предварительную договорённость я расцениваю так: когда мы обменяемся официальными письмами, согласуем, зарезервируем некое окно. Но пока этого нет», - цитирует Василевича ТАСС.

Василевич отметил, что сборная Беларуси пока не знает календарь на Лигу наций, и будет отталкиваться от этого. Также функционер сказал, что белорусы хотели бы провести игру с россиянами в Минске. При этом Василевич не исключил возможность проведения матча в России.

Как известно, в условиях санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Андрей Василевич ещё теги
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