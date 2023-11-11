Месси и ди Мария получили вызов в сборную Аргентины

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с составом команды на ближайшие поединки в отборочном раунде чемпионата мира 2026 года.

В заявочный лист был включен нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который недавно в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Также в этот список попали Анхель ди Мария, Леандро Паредес и другие известные аргентинцы.

Напомним, что в этом месяце «альбиселесте» проведут две встречи. 17 ноября подопечные Скалони встретятся с Уругваем, а 22-го ноября состоится поединок против национальной команды Бразилии.