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Мостовой: «Сборная России - личная игрушка Карпина»

10 Ноября 2023 • 12:38 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака», а сейчас эксперт Александр Мостовой поделился мнением о формировании состава национальной сборной России.

«Приглашают всех подряд. Были люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается ощущение, что сборная России - личная игрушка Карпина. Состав каждый раз вызывает большие вопросы», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Через несколько дней начнется тренировочный сбор национальной команды. На 20 ноября у сборной России запланирована товарищеская встреча против Кубы. Поединок состоится на стадионе в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Мостовой ещё теги
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