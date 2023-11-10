Мостовой: «Сборная России - личная игрушка Карпина»

Экс-футболист московского «Спартака», а сейчас эксперт Александр Мостовой поделился мнением о формировании состава национальной сборной России.

«Приглашают всех подряд. Были люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается ощущение, что сборная России - личная игрушка Карпина. Состав каждый раз вызывает большие вопросы», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Через несколько дней начнется тренировочный сбор национальной команды. На 20 ноября у сборной России запланирована товарищеская встреча против Кубы. Поединок состоится на стадионе в Волгограде.