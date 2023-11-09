​Месси и Зидан ответили, где приятнее забивать

Лионель Месси и Зинедин Зидан пообщались в рамках проекта, который организовала компания Adidas. У аргентинца и француза спросили, где приятнее забивать голы – на чемпионате мира или в Лиге чемпионов.

«Забивать как в еврокубках, так и на чемпионате мира – это хорошо. Но очевидно, что забивать на чемпионате мира – всегда что-то особенное. Хотя всё зависит от матча. Быть может, важнее забить в финале Лиги чемпионов», - сказал Месси.

«Я могу ответить на этот вопрос за тебя, Лео, потому что недавно ты сделал это в составе сборной Аргентины в финале», - сказал Зидан.

«Да, забивать в финале чемпионата мира – лучшая вещь на свете, верно? Мы оба можем так сказать», - отметил Лео.

«Правильно. Нет ничего лучше», - подчеркнул Зинедин.

Месси выразил восторг, получив от Зидана футболку