​Стало известно, когда может состояться матч сборных России и Занзибара

Сборные России и Занзибара могли провести товарищеский матч в ноябре, но он сорвался. Впрочем, команды могут пересечься в период следующей международной паузы, то есть в марте 2024 года. Об том рассказал Хуссейн Ахмада, который занимает пост генерального секретаря Федерации футбола Занзибара.

«Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября – слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной», - сказал Ахмада, чьи слова приводит Sport24.

Напомним, что 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА в настоящий момент российская национальная команда может проводить только товарищеские поединки.