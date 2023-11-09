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Бубнов: «Отсутствие Джикии в списке Карпина объяснимо»

09 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на то, что защитника «красно-белых» Георгия Джикию не пригласили на тренировочный сбор национальной команды России.

«Отсутствие Джикии в списке Карпина объяснимо. Защитник плотно присел на скамейку запасных, да и в предыдущей игре за сборную он, мягко говоря, не впечатлил», - передает слова Александра Sportbox.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина одолели Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).

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Сборная России Александр Бубнов Георгий Джикия ещё теги
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