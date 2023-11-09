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Булыкин: «Сборная России должна и без Баринова обыгрывать Кубу»

09 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов не примет участия в тренировочном сборе национальной команды России.

«Наша сборная должна и без Баринова обыгрывать Кубу. Он очень ценный игрок как для клуба, так и для сборной. Конечно, чтобы не усугубить проблему нужно все залечить», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Баринов не поедет в сборную из-за проблем со здоровьем.

Товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин Дмитрий Баринов ещё теги
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