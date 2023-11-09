Игрок сборной Кубы: «Из России знаю Головина, брал его в FIFA в свою команду»

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал, кого знает из российских футболистов. Он выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Из сборной России знаю Головина. Знаю, что он играет в «Монако». Это хороший и быстрый игрок, который доставляет массу проблем соперникам. Я даже брал его в FIFA в свою команду», - передает слова кубинского игрока «Чемпионат».
Напомним, что тренировочный сбор национальной команды России стартует 13 ноября. Товарищеский поединок против сборной Кубы запланирован на 20 ноября. Местом проведения встречи утвержден Волгоград.
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