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Игрок сборной Кубы: «Из России знаю Головина, брал его в FIFA в свою команду»

09 Ноября 2023 • 10:49 Комментировать

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал, кого знает из российских футболистов. Он выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Из сборной России знаю Головина. Знаю, что он играет в «Монако». Это хороший и быстрый игрок, который доставляет массу проблем соперникам. Я даже брал его в FIFA в свою команду», - передает слова кубинского игрока «Чемпионат».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды России стартует 13 ноября. Товарищеский поединок против сборной Кубы запланирован на 20 ноября. Местом проведения встречи утвержден Волгоград.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы Александр Головин Йосель Пьедра ещё теги
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