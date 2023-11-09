Игрок сборной Кубы: «Россия - топ-команда мирового уровня»

Футболист сборной Кубы Йосель Пьедра поделился ожиданиями от товарищеской встречи против национальной команды России.

«Это топ-команда мирового уровня, которая выступала на всех международных турнирах. Для меня и моих товарищей большая честь сыграть товарищеский матч с такой хорошей сборной», - рассказал вице-капитан сборной Кубы в интервью «Чемпионату».

Напомним, что товарищеский поединок сборных России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября.

В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина провели два контрольных матча. Россияне минимально победили Камерун (1:0) и расписали мировую с Кенией (2:2).