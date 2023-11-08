Макаллистер: Хотим, чтобы Месси никогда не уходил из сборной Аргентины

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер поделился мнением о возможном обновлении состава национальной сборной.

«Конечно, нам повезло иметь в составе ди Марию, Отаменди и Месси. Сейчас мне тяжело представить команду без них. Мы хотим, чтобы они всегда играли за сборную, ведь они наши лидеры. Надеюсь, тот день, когда они захотят уйти, никогда не настанет», — заявил Макаллистер в эфире DSports Radio.

Напомним, в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре. В финале турнира подопечные Лионеля Скалони одолели Францию в серии пенальти.