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Макаллистер: Хотим, чтобы Месси никогда не уходил из сборной Аргентины

08 Ноября 2023 • 21:29 Комментировать

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер поделился мнением о возможном обновлении состава национальной сборной.

«Конечно, нам повезло иметь в составе ди Марию, Отаменди и Месси. Сейчас мне тяжело представить команду без них. Мы хотим, чтобы они всегда играли за сборную, ведь они наши лидеры. Надеюсь, тот день, когда они захотят уйти, никогда не настанет», — заявил Макаллистер в эфире DSports Radio.

Напомним, в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре. В финале турнира подопечные Лионеля Скалони одолели Францию в серии пенальти.

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