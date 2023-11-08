Прудников рассказал, что удивило его в составе сборной России

Бывший форвард московского «Спартака» и «Амкара» Александр Прудников рассказал, что его удивило в недавнем списке от тренерского штаба сборной России. В него попали 29 игроков, но среди них – ни одного московского динамовца.

«Вот, конечно, отсутствие динамовцев — это странно. Есть ведь Смолов и молодежь динамовская. Но тренеру, как говорится, виднее», - размышляет экс-форвард для «Матч ТВ».

К слову, в составе нашлось место пяти игрокам «Спартака», трём игрокам «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова».

20 ноября россиянам предстоит сыграть в Волгограде против экзотического соперника – сборной Кубы.