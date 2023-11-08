Анчелотти — об Эндрике: Я не удивлён, что его вызвали в сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вызове нападающего «Палмейраса» Эндрика в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что 17-летний форвард присоединится к столичной команде следующим летом.

«Я не удивлен этому решению, потому что он играет очень хорошо. В сборной большая конкуренция. Это награда для молодого игрока, который очень хорошо выступает в Бразилии», - приводит слова специалиста пресс-служба «Реала».

В текущем сезоне Эндрик принял участие в 47 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.