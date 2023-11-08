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Аршавин выступил против перехода России в АФК

08 Ноября 2023 • 08:18 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В этом месяце сборная России проведет товарищескую встречу против Кубы. Спарринг состоится 20 ноября в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Переход РФС в АФК
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