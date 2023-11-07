Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения матча против России

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес дал комментарий о возможной организации товарищеского матча против сборной России.

«У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы», - цитирует посла ТАСС.

В ноябре у сборной России запланирован контрольный поединок против национальной команды Кубы. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде.

В прошлом месяце россиянам противостояли Камерун и Кения. Команда Валерия Карпина обыграла камерунцев со счетом 1:0, а с кенийцами расписала мировую – 2:2.