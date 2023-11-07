Белоус: «Надеюсь, что Россия победит Кубу»

Футбольный функционер Юрий Белоус, который ранее занимал пост президента «Москвы», высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«Куба - это экзотика. Если бы мы играли с этой сборной в бейсбол, то у нас не было бы шансов. Сборная России сыграет с Кубой в футбол, поэтому надеюсь на победу», - рассказал Белоус в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что спарринг России против Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча. Россияне минимально обыграли Камерун (1:0) и разошлись миром с кенийцами (2:2).