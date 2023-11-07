Матч России против Занзибара сорвался

Сборная Занзибара не сможет провести товарищескую встречу против национальной команды России в ноябре. Об этом в беседе с журналистами сообщил президент федерации футбола Сулейман Джабир.

«Занзибар не сможет сыграть с командой России. Из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году. Матч возможен в следующем году. Решение остается за РФС», - приводит слова руководителя Sport24.

В ноябре сборная России сыграет товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Спарринг состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. В предыдущем контрольном матче подопечные Валерия Карпина расписали ничью с Кенией (2:2).