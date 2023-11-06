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Никита Чернов высказался о своих шансах вернуться в сборную России

06 Ноября 2023 • 13:58 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о своих шансах сыграть за сборную России во время ноябрьских сборов.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина в Волгограде встретятся против сборной Кубы.

Игрок отметил, что безусловно хотел бы вернуться в национальную команду, тем более встреча будет проходить у него на родине.

«Конечно, верю, что смогу попасть в список. Без разницы: официальные игры или нет. Поехать играть за сборную — чистый кайф», - приводит слова Чернова Sport24.

На счету 27-летнего футболиста две игры за сборную России. Обе были в 2015 году.

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