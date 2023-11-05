Джикия - о предстоящем матче против сборной Кубы: Я уже не раз говорил, что ко всем относимся с уважением

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Кубы, который состоится 20 ноября в Волгограде.

Игрок отметил, что ко всем соперникам нужно относиться с уважением, ведь из-за ситуации, с которой сборная столкнулась, нужно искать соперников.

«Думаю, в Волгограде соберётся полный стадион. По крайней мере, всем бы этого хотелось. То, что люди в Волгограде любят футбол и придут на сборную, — это факт», - приводит слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.