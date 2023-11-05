Ташуев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кубы, который состоится 20 ноября в Волгограде.

Специалист отметил, что в любом случае играть нужно, ведь на данный момент не до выбора соперника, к тому же он считает, что российская команда должна продолжать своё существование несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Вообще не стоит сходу недооценивать соперника. Куба — непростой соперник. Помню, в советские времена сборная Кубы неплохо играла. Они даже, по-моему, выступали на Олимпиаде-1980 в Москве», - приводит слова Ташуева Metaratings.ru.