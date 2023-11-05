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Кубинский футболист оценил уровень сборной России

05 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать

Хавбек национальной команды Кубы Эдуардо Эрнандес поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке против сборной России.

«Я готовлюсь, чтобы приехать на матч в Россию в своей наилучшей форме. Это будет трудная игра для нас. Россия - очень сильный соперник, нас ожидает хороший матч!» - приводит слова кубинца Metaratings.ru.

Товарищеская встреча состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября.

Последний матч сборная России провела против Кении на нейтральном поле в Турции. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Россия может получить в соперники топ-сборную

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Сборная России Эдуардо Эрнандес сборная Кубы ещё теги
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