Кубинский футболист оценил уровень сборной России

Хавбек национальной команды Кубы Эдуардо Эрнандес поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке против сборной России.

«Я готовлюсь, чтобы приехать на матч в Россию в своей наилучшей форме. Это будет трудная игра для нас. Россия - очень сильный соперник, нас ожидает хороший матч!» - приводит слова кубинца Metaratings.ru.

Товарищеская встреча состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября.

Последний матч сборная России провела против Кении на нейтральном поле в Турции. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Россия может получить в соперники топ-сборную